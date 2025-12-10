Talento IBERO Puebla vive experiencia formativa en China

Máximo Nájera Medina, alumno de quinto semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica de la IBERO Puebla, fue seleccionado para formar parte de Seeds for the Future, el programa social estrella de Huawei que reúne a jóvenes talento en tecnología de todo el mundo. Esta edición, considerada la más competitiva hasta la fecha, convocó en Shenzhen, China, a estudiantes provenientes de 16 países y 4 continentes, quienes vivieron una inmersión cultural, tecnológica y académica de alto nivel.

Como uno de los 10 universitarios elegidos a nivel nacional, Máximo vivió una experiencia que marcó profundamente su desarrollo profesional y humano. Durante su estancia, tuvo la oportunidad de convivir con participantes de múltiples culturas, visitar el campus de investigación de Huawei, conocer de primera mano avances en 5G, inteligencia artificial y cómputo en la nube, y dialogar con especialistas de empresas como Tencent y DJI. Su liderazgo también fue reconocido al ser elegido por sus equipos internacionales para presentar proyectos ante ejecutivos y colaboradores de la compañía.

Su iniciativa Akash, una interfaz de inteligencia artificial diseñada para democratizar el acceso a información geoespacial mediante imágenes satelitales, fue uno de los proyectos seleccionados dentro del programa. Esta propuesta busca que cualquier persona pueda utilizar tecnología satelital avanzada para fortalecer su labor y la toma de decisiones.

La experiencia en China permitió a Máximo adentrarse tanto en la cultura local como en el ecosistema tecnológico del país. Desde recorrer Shenzhen —ciudad que pasó de ser una aldea pesquera a un referente global en innovación— hasta participar en un intercambio cultural donde el grupo mexicano presentó cómo se vive el Día de Muertos en el país; cada momento fortaleció su perspectiva global y su compromiso con la tecnología para el bien común.

Al finalizar la jornada, Máximo expresó su agradecimiento a sus profesores y a la IBERO Puebla por el acompañamiento brindado, así como a Huawei por hacer posible esta vivencia. Invitó también a las y los estudiantes de la Universidad a postularse a este tipo de convocatorias que, afirmó, amplían la visión del mundo, permiten crear redes internacionales y representan una oportunidad invaluable de crecimiento personal y profesional.

Con experiencias como la de Máximo Nájera, la IBERO Puebla reafirma su compromiso con la formación de profesionales capaces de dialogar con el mundo, innovar desde el conocimiento y participar activamente en escenarios internacionales que impulsen el desarrollo tecnológico con sentido humano.

Te recomendamos: