IBERO Puebla firma convenio de colaboración con la ASE

Convencidos de que se puede alcanzar un bien mayor a través de la generación de vínculos con aliados estratégicos, la IBERO Puebla y la Auditoría Superior del Estado de Puebla celebraron una firma de convenio para construir un camino conjunto de progreso y beneficio para la sociedad poblana en su conjunto.

Esta firma tiene el objetivo principal de facilitar oportunidades de preparación, vinculación y crecimiento, pues las y los integrantes de dicho órgano técnico y sus familiares podrán conocer y acceder a la oferta académica de la Universidad Jesuita. Por su parte, la Comunidad Universitaria podrá realizar prácticas profesionales o servicio social en la instancia.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, brindó un mensaje de gratitud y colaboración a las y los representantes de esta importante alianza: “Nosotros estamos muy contentos porque nos dan la oportunidad de que las y los estudiantes puedan tener contacto con la realidad, y puedan servir a la nación en una función tan importante como la de ustedes”.

“Nuestras y nuestros estudiantes están llamados a poner sus conocimientos al servicio de la realidad”. Dr. Alejandro Guevara

Asimismo, ve en esta colaboración un momento fundamental para seguir construyendo un camino conjunto: “Hago votos para que este convenio sea el inicio de una colaboración más profunda y fructífera entre instituciones públicas y universidad, de manera que la educación universitaria se apuntale como instrumento de paz y de esperanza para nuestro entorno”.

Por su parte, el encargado del despacho de la Auditoría Superior y egresado de la Universidad Jesuita, el Mtro. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez también compartió su agradecimiento y enorme ímpetu por trabajar de manera conjunta: “Es altamente significativo. En primer lugar, porque es mi alma máter, […] pero además de ello, porque es una oportunidad para los estudiantes, así como para los trabajadores de la Institución”, expresó.

La Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, directora general de Vinculación, se unió a la algarabía del evento, pues “para la IBERO Puebla, esta alianza representa mucho más que un acuerdo institucional. Es el inicio de una relación que trasciende la distancia geográfica […] para convertirse en una herramienta real de transformación social”. Es ahí donde radica la importancia del convenio celebrado.

En esta celebración de vinculación también estuvieron presentes, por parte de la IBERO Puebla, el Mtro. José Enrique Ríos Vergara, director general de Administración y Finanzas, y el Dr. José Cervantes Sánchez, director general del Medio Universitario.

Por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, asistieron el Mtro. José Juan Rosas Bonilla, auditor especial de Cumplimiento Financiero;el Mtro. Miguel Ángel de la Rosa Esparza, auditor especial de Evaluación de Desempeño, y también egresado de la Casa de Estudios;el Mtro. José Antonio López Olivares,auditor especial Forense; Mtra. Paola Arellano de la Rosa, directora general de Administración.

