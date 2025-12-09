BUAP destaca con presentaciones y actividades en la FIL 2025

Las universidades son creadoras de conocimiento, generan lectores y promueven la cultura. Estas funciones fueron expuestas por la Máxima Casa de Estudios en Puebla durante la 39.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde autores BUAP presentaron los siguientes títulos: Otra vez a las andadas. Bichos y algo más; Las fiestas de Día de Muertos: Carteles y calaveras; Voces de la Memoria para un relato; Juan de Palafox. Arte e imagen sacra del poder y Miguel Miramón. Militar y Estratega en la Gran Década Nacional.

Asimismo, la universidad mantuvo presencia en la feria cultural más importante de Iberoamérica con un estand, donde se exhibieron las obras, colecciones y producción literaria y científica que se imprimen bajo el sello editorial de la BUAP. De igual forma, por primera vez, Ficómics BUAP también participó en la FIL con exposiciones, la emisión de la Convocatoria Internacional Interuniversitaria de Cómic y actividades para los amantes del noveno arte.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez abrió la participación de la BUAP en esta importante feria, con la presentación de su séptimo libro de divulgación científica: Otra vez a las andadas. Bichos y algo más, en el cual describe cómo la Microbiología está ligada a la vida de las personas y reflexiona sobre el papel de los microorganismos, algunos de ellos causantes de enfermedades infecciosas. La rectora estuvo acompañada por el doctor Arturo Fernández Téllez, director de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP.

En el caso del libro Las fiestas de Día de Muertos: Carteles y calaveras, presentado el pasado jueves 4 de diciembre en el pabellón de la UDG, se trata de una obra coordinada por Eduardo Merlo, José Luis Hernández Díaz y Jorge David Cortés Moreno, la cual fue presentada por el escritor Pedro Ángel Palou y Julissa Hernández Gordillo.

Esta obra entrelaza historia, arqueología, diseño, creatividad y tradición para explorar el significado profundo del culto a la muerte en México y en las culturas del mundo. Se trata de un recorrido por los ritos funerarios y las concepciones del más allá, desde el Egipto faraónico hasta las civilizaciones mesoamericanas, revelando cómo el respeto, el miedo y la curiosidad ante la muerte han modelado la identidad de los pueblos.

La publicación está editada por la BUAP, en colaboración con la Red Internacional de Creadores Visuales (RINC), y reúne además una colección de más de 120 carteles y calaveras gráficas elaborados por diseñadores, estudiantes del Colegio de Diseño Gráfico de la BUAP y creadores de más de 15 países.

La obra Juan de Palafox. Arte e imagen sacra del poder, una colaboración entre la BUAP, UPAEP y la Universidad de Extremadura, España, coordinada por Angélika García Manso y María Pía Benítez, fue presentada el sábado 6 por el doctor Jorge David Cortés Moreno, director de Comunicación Institucional de la BUAP, por el editor Basilio Rodríguez y la directora General de Publicaciones de la BUAP, Mary Kriss Parra Górriz.

Juan de Palafox. Arte e imagen sacra del poder es un libro que compila varias miradas en torno a este personaje controversial, quien se desempeñó como obispo de Puebla de 1640 a 1649, y que enriquece el conocimiento de la Puebla del siglo XVII y su presente.

Otra de las obras que se presentó en la FIL el domingo 7 de diciembre fue Voces de la Memoria para un relato, de Jorge Enrique Trujillo Espinoza, de la editorial BUAP. En este libro se relata la experiencia del autor de origen chileno, durante los inicios de su militancia política, su participación durante el gobierno de Salvador Allende y el sangriento golpe de Estado en su país, con las consecuencias que implicaron para él y sus compañeros; tortura, juzgado por un consejo de guerra a 15 años de cárcel y exilio.

Esta obra fue presentada por el doctor Humberto Morales Moreno, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica y Social del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE), el investigador Omar Mayorga Gallardo y el autor.

Simultáneamente, también se dio a conocer Miguel Miramón. Militar y Estratega en la Gran Década Nacional, de Humberto Morales Moreno, bajo el sello editorial de Las Ánimas (Xalapa, Veracruz). Obra presentada el domingo por el autor y por los investigadores de la BUAP, Omar Mayorga Gallardo y Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En este libro se habla de Miguel Miramón, una de las grandes figuras históricas mexicanas relegadas al olvido por la historia oficial, recordado como el enemigo acérrimo de Benito Juárez.

Te recomendamos: