UDLAP reconoce a ganadoras de “Futuras Líderes STEM 2025”

El proyecto OCTOSTEM, Ciencia con actitud, encabezado por Eva Andrea Itzcoatl Tepeyahuitl, Paulina Gómez Olvera Carpinteyro y Denisse Alvarado Palacios, fue ganador de la primera edición del programa “Futuras líderes STEM UDLAP 2025”, iniciativa, impulsada por la Universidad de las Américas Puebla en colaboración con la organización internacional Women in STEM Entrepreneurship Latin America (WISE Latinoamérica), la cual está diseñada para apoyar a mujeres mexicanas dedicadas a las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

En esta edición participaron 13 equipos formados por estudiantes de licenciatura y maestría de la UDLAP, de los cuales 8 avanzaron a la etapa semifinal y 5 llegaron a la final tras un proceso de mentoría y formación.

Durante la final de esta primera edición, la Dra. Zobeida Jezabel Guzmán Zavaleta, directora general de Doctorados UDLAP y titular del programa STEM UDLAP, destacó el impacto de la iniciativa: “es la primera vez que tenemos este programa universitario aquí en Puebla y en México y nos da mucho gusto ser parte de este evento histórico al que se registraron ocho equipos de mujeres emprendedoras, de los cuales cinco pasaron a la siguiente etapa de evaluación y sabemos que sus propuestas reflejan el potencial de lo que pueden generar”.

Por su parte, la Dra. Nora Gavira Durón, académica y representante de WISE UDLAP, subrayó el carácter formativo y colaborativo de esta iniciativa, desarrollada con el apoyo de especialistas, mentores, co-mentores y WISE Latinoamérica desde Argentina. Señaló que esta primera edición no solo acompañó a las participantes en el diseño de sus proyectos, sino que les proporcionó herramientas, metodologías y fundamentos sólidos para iniciar un emprendimiento real en las áreas STEM. “Este programa les brindó las bases necesarias para transformar una idea en una propuesta estructurada, con visión estratégica y potencial de crecimiento. Lo aprendido aquí les permitirá seguir desarrollando sus proyectos y fortalecer su trayectoria profesional”, comentó.

En la etapa final del programa “Futuras líderes STEM UDLAP 2025”, los cinco equipos finalistas demostraron propuestas con alto nivel de innovación y una visión estratégica orientada al desarrollo social y tecnológico. Tras la evaluación del jurado, además de declararse ganador al proyecto OCTOSTEM, se reconoció como segundo lugar al proyecto Vacuna, en tercer lugar, a Wosh, el cuarto lugar correspondió a Rassing Girls y el quinto lugar a BioSmart Energy.

Cabe comentar, que las ganadoras recibirán una capacitación especializada que incluye un curso de liderazgo STEM a realizarse el primer sábado de febrero de 2026 con duración de cuatro horas, diseñado para fortalecer sus habilidades, acelerar sus emprendimientos y abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Este acompañamiento busca que los proyectos “evolucionen hacia empresas disruptivas capaces de acceder a financiamiento, crecer de manera sostenible, generar empleos y posicionarse en las dinámicas de las nuevas economías”, explicó la Mtra. Claudia Lizbeth Guillén Hernández, directora de Educación Continua.

OCTOSTEM: innovación educativa con propósito social

El proyecto ganador busca crear una plataforma educativa basada en el desarrollo científico desde edades tempranas. “OCTOSTEM nace como una respuesta creativa y necesaria frente a los desafíos educativos de nuestra era digital. Tenemos la responsabilidad de ofrecer nuevas herramientas tecnológicas que fomenten la curiosidad, el pensamiento científico y la orientación hacia áreas STEM”, explicó Eva Andrea Itzcoatl Tepeyahuitl.

Esta aplicación incorpora accesibilidad, contenidos interactivos, certificaciones, oportunidades educativas e incluso orientación vocacional. Su visión es convertirse en la plataforma líder en educación STEM en Latinoamérica. “Lo que queremos es minimizar el desinterés que existe entre niños y jóvenes hacia la ciencia y la tecnología. Nuestro proyecto es escalable, financieramente viable y busca generar impacto social medible”, sostuvieron las integrantes del equipo.

Liderazgo institucional

“La esencia de este evento son los participantes. Muchas gracias por confiar en esta iniciativa”, comentó el Dr. René Alejandro Lara Díaz, vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, quien anunció que próximamente se lanzará la segunda edición de este proyecto.

Cabe mencionar que el jurado del programa “Futuras líderes STEM UDLAP 2025”, estuvo integrado por la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias UDLAP e impulsora de esta iniciativa; la Dra. Erika Galindo Bello; y el Maestro Álvaro Cristian, desde Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos; quienes evaluaron innovación, viabilidad técnica, aplicabilidad social y escalabilidad.

Asimismo, se puede mencionar que, como parte del programa de este concurso, se reconoció el trabajo de todos los mentores y co-mentores que acompañaron a los equipos participantes.

