CCE premia a la IBERO Puebla por impulsar la innovación

El Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Dr. Carlos Escandón Domínguez, SJ (IDIT) de la IBERO Puebla, en conjunto con cinco universidades poblanas y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), celebró el reconocimiento otorgado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la alianza estratégica Intelligentia.

El director del IDIT, Ramiro Antonino Bernal Cuevas, afirmó que este premio representa el compromiso de las instituciones de educación superior con la innovación y la vinculación empresarial. “Hace más de dos años que comenzamos con esta alianza y los frutos ya se están dando: más proyectos con empresas, más cercanía con otras universidades y, sobre todo, una visión de colaboración en lugar de competencia”, señaló.

En tanto, Enric Dachs Roig, coordinador de Innovación y Vinculación del IDIT, explicó que Intelligentia es una de las primeras colaboraciones interinstitucionales de carácter público-privado en Puebla, conformada bajo un esquema paritario entre tres universidades públicas y tres privadas.

Actualmente, participan la IBERO Puebla, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, la Universidad Tecnológica de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La finalidad de la alianza es optimizar y compartir recursos humanos, tecnológicos y científicos para impulsar proyectos de investigación, desarrollo de campo y colaboración con la industria, evitando la duplicidad de esfuerzos y aprovechando al máximo las capacidades de cada institución.

Hasta el momento, Intelligentia ha trabajado en proyectos relacionados con los sectores alimenticio y de la construcción, en coordinación con organismos como CANACINTRA y COPARMEX. Entre sus próximas líneas de acción se contempla la conservación de edificios históricos mediante la innovación en materiales y acabados.

Con este reconocimiento, la alianza se consolida como un referente en la articulación entre universidades, empresas y sociedad, con el propósito de aportar al desarrollo económico y social de Puebla a través de conocimiento aplicado e innovación tecnológica.

