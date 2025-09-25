Pepe Chedraui exhorta a Comisión Permanente a trabajar en una agenda común

Con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo y trabajo conjunto a favor de la ciudadanía, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, encabezó la sesión de la Comisión Permanente, cuyo propósito es construir y dar seguimiento a una agenda común de gobernanza para el desarrollo de la capital.

Durante la sesión, el edil informó sobre los avances en materia de iluminación, acciones de bacheo, seguridad, desarrollo económico, social y turístico. Señaló que para lograr una capital en orden es necesario sumar distintas voces.

En el encuentro, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, realizó el pase de lista y la lectura del orden del día, en el que se presentaron informes de acciones a integrantes del sector empresarial, universidades, sindicatos y organismos de la sociedad civil.

El secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, subrayó la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la implementación de programas a favor de la ciudadanía, destacando la importancia de promover acciones que fortalezcan la paz, la gobernabilidad y la protección en la ciudad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, presentó un informe sobre la disminución de la incidencia delictiva y reiteró su compromiso para dar continuidad a este trabajo. En tanto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, expuso los avances del programa Estaciónate Aquí, además de informar sobre las acciones de semaforización, bacheo y obras viales.

Asimismo, el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, detalló los progresos del programa Puebla Brilla, que contempla la modernización de 49 mil luminarias en toda la ciudad, junto con la atención de parques, jardines, fuentes y la intervención de la masa arbórea.

La Comisión Permanente busca establecer mecanismos de participación que fortalezcan la coordinación entre sectores sociales y el Gobierno de la Ciudad de Puebla en temas prioritarios como seguridad, desarrollo económico, turismo y bienestar. Con este ejercicio, la administración municipal reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto que permita la construcción de consensos y la puesta en marcha de acciones en beneficio de las y los poblanos.

