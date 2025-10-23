Puebla conmemora Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género dirigida por Zaira González, llevó a cabo un encuentro para honrar la fuerza, la resiliencia y el espíritu de las mujeres que enfrentan esta enfermedad, así como para promover la detección oportuna y el autocuidado.

El evento reunió a más de 500 asistentes con la presentación del monólogo “Deschichada más no desdichada: El mejor papel de mi vida”, interpretado por la actriz y activista Jessica López, “Yeka”, quien compartió su historia de vida y superación frente al cáncer de mama, transmitiendo un mensaje de esperanza, humor y fortaleza.

En su mensaje, el edil destacó la importancia de estos programas con los que cuenta Puebla capital para que todas y todos los que trabajamos en el municipio están trabajando para acercar estos servicios para las mujeres de la capital.

“Estos programas se den a conocer para poder tener el acceso, el acceso necesario a estas mamografías; aquí tenemos programas en el DIF y la secretaria de Igualdad donde son gratuitas, hay que aprovecharlos y hay que difundirlos para que puedan tener el acceso y puedan trabajar de la mano de una prevención correcta”, mencionó.

Por su parte, la titular de la dependencia Zaira González, subrayó que la lucha contra el cáncer de mama, también es una lucha por la vida y la dignidad de las mujeres. Agradeció el respaldo del alcalde por encabezar un gobierno que pone la salud y la igualdad en el centro de su agenda, enfatizó que hablar de prevención no es solo un tema de salud, es un acto de amor y de responsabilidad.

Detrás de cada historia de lucha hay esperanza, fortaleza y amor propio. 💖



Agradezco a Yeka por compartir su valioso testimonio, que inspira y promueve la detección temprana y la sensibilización. Cuidar la salud también es construir una ciudad más fuerte, empática y consciente.… pic.twitter.com/wu2SuhrJhi — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) October 22, 2025

“Revisarse, cuidarse y acudir a tiempo a una revisión puede salvar vidas. Hacerlo por una misma, por nuestras hijas, por nuestras madres, es un acto de amor y de vida. Desde la Secretaría seguiremos acompañando a las mujeres en cada etapa, porque la salud también es un derecho y un camino hacia la igualdad”, expresó.

De igual forma, la diputada Xel Arianna Hernández reconoció lo valioso de estos espacios de reflexión para aprender en comunidad, así como destacó la detección oportuna como una herramienta importante para las mujeres que pasan estos procesos para tener una segunda oportunidad.

Asimismo, destacó el reciente anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la creación del nuevo Modelo Nacional de Atención al Cáncer de Mama, que incluye la instalación de mil mastógrafos y mil ultrasonidos en todo el país, la apertura de 20 centros de referencia para la interpretación de biopsias y la creación de 32 unidades oncológicas especializadas en la atención de mujeres.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la salud integral y emocional de las mujeres, fortaleciendo la conciencia sobre la detección temprana y el acompañamiento para fomentar la prevención por la construcción de una capital en orden.

