Bienestar entrega apoyos de 20 mil pesos a afectados por lluvias

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el inicio del operativo de entrega de apoyos para personas afectadas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que se extenderá del 22 al 29 de octubre y beneficiará inicialmente a aproximadamente 17,000 censados.

Desde este municipio veracruzano, la funcionaria federal detalló que el primer apoyo consiste en 20 mil pesos en efectivo, más un vale de despensa y un vale de enseres domésticos que serán distribuidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional en los cuatro estados. Solo en Poza Rica se entregarán los primeros 3 mil 500 apoyos.

Montiel Reyes precisó que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar designado para la entrega, debiendo presentar talón de censo (cintillo) e identificación oficial con fotografía en original y dos copias.

Todos los Módulos de Bienestar contarán con el apoyo de Servidores de la Nación para agilizar el proceso de distribución en las comunidades afectadas por las recientes contingencias meteorológicas.

