Expertos debaten sobre gestión y profesionalización pública en Puebla

El Congreso del Estado de Puebla abrió sus puertas al XII Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS), bajo el lema “Gobierno, gestión y profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo”. Este evento de alto nivel reunió a especialistas nacionales e internacionales en administración pública, lo que consolida a Puebla como referente académico y de gobernanza efectiva.

Durante la ceremonia de apertura, el secretario general del Congreso, Leopoldo de Lara, destacó que la entidad vive una etapa de transformación institucional gracias al liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, quien desde su formación como administrador público ha promovido una gestión basada en la planeación, el servicio y el bienestar común. En su intervención, reconoció los avances en salud mental, deporte, educación y cultura, como el rescate del Museo Internacional del Barroco, que representan una nueva visión de gobierno responsable.

En representación del gobernador, el director general de Desarrollo Político, de la Secretaría de Gobernación, Luis Manuel Frausto Jiménez, enfatizó la importancia de enseñar a administrar desde lo cotidiano hasta lo institucional, resaltó que “cuando se administra, todo alcanza”. Reconoció a nombre del mandatario la confianza depositada en el gobierno estatal y celebró que Puebla se consolide como un punto de encuentro para la formación y profesionalización del servicio público.

El presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla (IAP Puebla), Francisco Javier Muñoz López, resaltó el valor del congreso como un espacio que impulsa el estudio de la administración desde una perspectiva ética, local y con visión de futuro. Subrayó el papel del gobierno estatal en apoyar la ciencia, la academia y la transformación del concepto de “pueblo” como eje fundamental del quehacer político.

Finalmente, el presidente de IAPAS, Roberto Moreno Espinoza, expresó su reconocimiento por la hospitalidad del Congreso y destacó el trabajo del gobernador Alejandro Armenta como ejemplo de gestión pública con impacto tangible. Aseguró que el estado es hoy un escenario ideal para dialogar sobre los grandes desafíos del gobierno local y sentar bases para un desarrollo integral con visión humanista.

