Laura Artemisa anuncia construcción de caja de agua en Chignahuapan

“Garantizar el acceso al agua potable es una prioridad para el bienestar de las comunidades, además de un compromiso con las familias poblanas que estamos cumpliendo con hechos”, aseguró Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar al anunciar la construcción de una caja de agua en la comunidad de Ciénega Larga, en el municipio de Chignahuapan, que beneficiará directamente a cerca de 300 personas.

Con una inversión de 198 mil pesos del Programa de Obra Comunitaria, Laura Artemisa García Chávez señaló que el proyecto contempló la construcción de un tanque con capacidad de 45 mil litros, así como la instalación de 2 kilómetros de tubería, lo que permitirá un suministro más eficiente y constante del vital líquido para las y los habitantes de la zona.

La tesorera del Comité para el Bienestar, Paula Luna Rivera, resaltó la participación de la población y subrayó la importancia del respaldo institucional “en esta obra que se hizo, la mano de obra la puso la comunidad de Ciénega Larga y agradecemos al gobernador Alejandro Armenta que se fijó en nosotros porque es prioridad el agua”, expresó.

Este esfuerzo se suma a la visión de trabajo coordinado que impulsa el gobernador Alejandro Armenta, en alineación con la política social encabezada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el acceso al agua y a servicios básicos es fundamental para avanzar hacia un bienestar integral y participación comunitaria.

