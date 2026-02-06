Diputados de Puebla se reúnen con el secretario de Salud

En la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo una reunión entre diputadas y diputados de la LXII Legislatura y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Joaquín Espidio Camarillo, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y trabajar de manera conjunta en favor de la salud de las y los poblanos.

Al destacar que la salud es una de las principales demandas de la ciudadanía en los diversos distritos y regiones de la entidad, el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, refrendó el compromiso del Poder Legislativo para trabajar de manera coordinada en favor del bienestar y la salud de las y los poblanos, que es uno de los temas más recurrentes de la ciudadanía.

Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil subrayó que esta reunión representa un primer acercamiento para escuchar inquietudes e intercambiar puntos de vista para construir una agenda común que permita fortalecer la atención de las necesidades del sector salud.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, agradeció la invitación y reiteró su disposición para mantener una relación cercana y de puertas abiertas con el Poder Legislativo, para atender los temas de salud pública, como un eje fundamental para el desarrollo integral de la población.

Finalmente, las y los diputados participantes coincidieron en que esta reunión constituye un primer ejercicio de diálogo institucional, a partir del cual se podrán definir temas prioritarios y establecer mesas de trabajo que permitan dar seguimiento a las necesidades planteadas en la materia.

