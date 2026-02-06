Localizan automóvil calcinado con cadáver en su interior en Calpan

Por:
Jesus Zavala
-
22
Bomberos notificaron el hallazgo.

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado dentro de un vehículo que se incendiaba en la carretera de Calpan-Huejotzingo; se presume que el masculino fue víctima de un crimen.

Durante el jueves, un reporte a emergencias informó que un vehículo de color blanco estaba ardiendo en el kilómetro 116 de la referida vialidad.

Por lo anterior, bomberos de Huejotzingo se trasladaron al sitio donde sofocaron las llamas, notificando a las autoridades ministeriales la localización de un cadáver al interior de la unidad.

La víctima fue identificada como Cornelio C., mismo que horas antes había sido reportado como desaparecido por su esposa, quien notificó que la víctima había salido de su hogar en Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, para realizar cobros en Calpan y perdió comunicación con él.

La Fiscalía General del Estado dio inicio a una carpeta de investigación para conocer la mecánica del siniestro y determinar si se trató de un crimen o un accidente vial.

Te recomendamos:

Ejecutan a un hombre frente a iglesia de San Martín Texmelucan

Notas relacionadasmás del autor