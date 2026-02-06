Ejecutan a un hombre frente a iglesia de San Martín Texmelucan

Un hombre que caminaba por la vía pública en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, en San Martín Texmelucan, fue asesinado a disparos cuando pasaba frente a la capilla de San Isidro, hecho que provocó una importante movilización policiaca.

La tarde del jueves, vecinos del lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia tras informar que dos sujetos a bordo de una motocicleta acababan de disparar contra un civil en el cruce de las calles Tampico y Tamaulipas.

Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula arribaron al sitio y, minutos después, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades locales de San Martín Texmelucan.

Horas más tarde, peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y aseguraron los indicios correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha dado a conocer información oficial sobre la identidad del fallecido ni sobre el móvil de la agresión.

Editor: César A. García

