Exigen justicia por caso de secuestro cometido en Texmelucan

Durante la tarde de este jueves, Miguel Barrueta se manifestó frente a la Casa de Justicia de Puebla para exigir justicia por su hijo Santiago y su amigo Fredy, quienes, asegura, fueron secuestrados el 11 de octubre de 2023 por presuntos elementos de la Guardia Nacional en el municipio de San Martín Texmelucan.

El padre de familia señaló que los presuntos responsables podrían quedar en libertad, al haber sido absueltos por un juez que determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a cuatro personas con los hechos. Ante esta resolución, adelantó que solicitará el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el caso sea revisado.

Barrueta relató que los principales señalados por el delito son Luis Javier N., quien en ese momento era elemento activo de la Guardia Nacional, y Rogelio Sergio N., exmilitar. Según su versión, ambos llegaron a la vulcanizadora propiedad de su hijo, donde se identificaron como integrantes del crimen organizado y posteriormente lo privaron de la libertad.

El denunciante explicó que, tras someter a los jóvenes, los agresores los obligaron a comunicarse con sus familiares para exigir el pago de 50 mil dólares a cambio de no hacerles daño.

No obstante, tanto el padre de la víctima como vecinos de la comunidad lograron organizarse para detener a los presuntos responsables y entregarlos a las autoridades. Junto con ellos fueron aseguradas dos armas largas, cartuchos útiles, identificaciones y parches con insignias de seguridad pública.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia en la que el Juez de Control dará lectura a la absolución de cargos contra los dos implicados. Por ello, los manifestantes pidieron a la Fiscalía General del Estado que apele la decisión y al Poder Judicial del Estado que revise el actuar del juez encargado del caso.

