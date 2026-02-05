Andrés Villegas descarta que Nacho Mier tenga asegurada la candidatura en 2030

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, advirtió que el nombramiento de Nacho Mier como coordinador de bancada en el Senado no le asegura la candidatura a la gubernatura de Puebla para el 2030.

En entrevista, el diputado local felicitó al senador poblano por su nuevo encargo en la Cámara alta, tras la salida de Adán Augusto López Hernández.

Apuntó que la posición fue producto de acuerdos internos del grupo legislativo, por lo que deben apoyarlo para que cumpla con un buen trabajo.

Sin embargo, remarcó que su designación no debe interpretarse como un trampolín electoral rumbo al 2030, ya que no es un factor determinante.

Apuntó que, antes de pensar en competir por la gubernatura en el 2030, Ignacio Mier Velazco tendría que medirse y ganar distintas encuestas en Morena.

Te puede interesar: Pável Gaspar llama a modernizar transporte antes de pedir alza al pasaje

“No podemos pensar que este es un paso para el 2030, porque sería quitar legitimidad y el trabajo que nuestro gobernador está haciendo”, comentó.

A la par, subrayó que la Ley Antinepotismo le impediría participar como candidato, por ser primo hermano del gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Villegas Mendoza recordó que, con las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, se impide que familiares ocupen el mismo cargo público de forma consecutiva.

“Hay una Ley Antinepotismo que se aprobó, entonces hay que cumplir con lo que la ley marca”, expuso este jueves.

#Puebla 🗣️ El nombramiento de Nacho Mier como coordinador de Morena en el Senado no le garantiza una candidatura para el 2030, ya que se debe respetar la Ley Antinepotismo, manifestó el presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas.



“No podemos pensar que este es un paso para… pic.twitter.com/rvT5ByhQAc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 5, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: