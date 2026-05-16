Comisión del Congreso avala crear el Día Estatal de la Juventud

La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso aprobó el proyecto de dictamen por el que se declara el 12 de agosto de cada año como el “Día Estatal de la Juventud”; se establece que la dependencia en la materia emitirá la convocatoria para la entrega del Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez”, donde se garantizará la inclusión de todos los sectores y regiones de la entidad; y se contempla lenguaje incluyente.

El proyecto de dictamen fue elaborado con las propuestas legislativas de las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta y Azucena Rosas Tapia, y considera reformas a la fracción VI del artículo 69, el segundo párrafo del 76, el 78 y el primer párrafo del 79 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

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