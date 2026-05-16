Pepe Chedraui verifica funcionamiento de cámaras en la DGERI

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó, desde la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), como todos los días, el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad, así como los avances de las pruebas del Programa 360 que será lanzado próximamente.

Reconoció el compromiso y trabajo diario de las y los policías que velan por la seguridad de la ciudadanía, así como la capacidad de respuesta en beneficio de las y los poblanos.

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