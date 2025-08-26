Intensifican reparación de vialidades en capital poblana

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, se han intensificado las acciones orientadas a brindar a los poblanos vialidades seguras, transitables y funcionales.

A través de trabajos de rehabilitación y mantenimiento preventivo, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, busca mejorar la movilidad urbana y garantizar entornos viales más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.

Estas acciones forman parte de un Programa Integral de Obra Pública y compromiso total con la ciudadanía para transformar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida en la capital poblana.

Este martes estaremos trabajando en las siguientes vialidades:

Calle Miguel Hidalgo.

Calle Adolfo López Mateos.

Avenida 5 de Mayo.

Bulevar México.

24 Sur / De los Olivos.

Calle 10 Oriente.

Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

Diagonal 16 A Sur.

Calle José María Morelos y Pavón.

Tercera calle de Anillo Periférico.

Calle 23 Poniente.

Lateral Bulevar Hermanos Serdán.

Calle 4 Poniente.

