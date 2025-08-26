Intensifican reparación de vialidades en capital poblana

Foto: Ayuntamiento de Puebla.

En el marco de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, se han intensificado las acciones orientadas a brindar a los poblanos vialidades seguras, transitables y funcionales.

A través de trabajos de rehabilitación y mantenimiento preventivo, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, busca mejorar la movilidad urbana y garantizar entornos viales más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.

Estas acciones forman parte de un Programa Integral de Obra Pública y compromiso total con la ciudadanía para transformar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida en la capital poblana.

Este martes estaremos trabajando en las siguientes vialidades:

  • Calle Miguel Hidalgo.
  • Calle Adolfo López Mateos.
  • Avenida 5 de Mayo.
  • Bulevar México.
  • 24 Sur / De los Olivos.
  • Calle 10 Oriente.
  • Bulevar Héroes del 5 de Mayo.
  • Diagonal 16 A Sur.
  • Calle José María Morelos y Pavón.
  • Tercera calle de Anillo Periférico.
  • Calle 23 Poniente.
  • Lateral Bulevar Hermanos Serdán.
  • Calle 4 Poniente.

