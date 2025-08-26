Ayuntamiento intensifica Campaña Bacheando Puebla

En cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, se intensifican las acciones de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla en diferentes zonas de la ciudad.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, señaló que este programa intensivo de bacheo contempla la intervención de vialidades primarias y secundarias, a través del incremento de cuadrillas especializadas, que trabajarán de manera simultánea en turnos extendidos con mezcla asfáltica en caliente y fría.

“Nos ha instruido el alcalde Pepe Chedraui robustecer la intervención de nuestras vialidades. La estrategia de bacheo es clara: trabajar de forma intensiva, coordinada y con soluciones duraderas para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos”, subrayó.

Asimismo, el funcionario municipal agregó que esta estrategia incluye el uso de mezcla asfáltica de alta resistencia, ideal para soportar las lluvias y el tráfico pesado.

“Esta acción forma parte de un plan técnico y estructurado que prioriza las vialidades con mayor deterioro y tránsito vehicular, así como aquellas zonas donde la ciudadanía ha reportado afectaciones”, puntualizó.

La Campaña Capitalina Bacheando Puebla forma parte del Programa Integral de Mantenimiento Vial, que busca recuperar la infraestructura vial de la capital tras años de rezago acumulado.