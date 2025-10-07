Iluminación de espacios públicos beneficia a más de 210 mil poblanos

La administración municipal de Pepe Chedraui Budib ha construido 86 espacios comunitarios como parte de los “Senderos de Paz”, beneficiando a más de 210 mil personas mediante la modernización de alumbrado público con tecnología LED.

La iniciativa, alineada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, comprende 84 paraderos urbanos y del sistema RUTA, un Centro de Atención Médica y un mercado distribuidos en 41 colonias del municipio.

Estas intervenciones priorizan zonas con alta marginación, donde la nueva iluminación no solo mejora la imagen urbana sino que fortalece la seguridad ciudadana y promueve la cohesión social.

Las luminarias LED instaladas ofrecen mayor eficiencia energética, durabilidad y ahorro económico, permitiendo que la población transite con mayor tranquilidad durante la noche.

El programa “Puebla Brilla” representa la materialización del compromiso municipal por garantizar espacios públicos seguros e incluyentes, consolidando mediante infraestructura de calidad el desarrollo social y económico en las colonias intervenidas.

