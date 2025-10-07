Capturan a Erik N, acusado de homicidio y narcomenudeo en Puebla

En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Secretaría de Marina, fue detenido Erik “N”, de 28 años, identificado como presunto generador de violencia para la región de la Mixteca.

El sujeto, señalado como integrante del grupo delictivo “Los Marroquin”, era buscado por su presunta participación en delitos como homicidio y narcomenudeo en Izúcar de Matamoros y localidades de Chietla.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad aseguraron evidencias clave: un arma de fuego calibre 9 milímetros, trece cartuchos útiles y una motocicleta Italika color azul.

Erik “N”, quien según los registros contaba con antecedentes penales por portación de arma sin licencia, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la investigación correspondiente.

El gobierno de Alejandro Armenta destacó que esta captura forma parte de las estrategias interinstitucionales implementadas para combatir frontalmente a la delincuencia y recuperar la tranquilidad en las regiones de Puebla afectadas por la violencia.

Te recomendamos: