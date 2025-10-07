Taxistas de Tehuacán protestan contra plataformas digitales

Nuevamente, taxistas de Tehuacán realizaron una manifestación pacífica por calles del municipio, donde advirtieron que podrían efectuar bloqueos en los próximos días ante la falta de regulación de las aplicaciones de transporte, las cuales —aseguran— afectan su economía y su trabajo diario.

Alrededor de 50 taxistas participaron en la movilización motivada por la reciente entrada en operación de la plataforma DiDi en el municipio. La situación ha generado inconformidad entre el gremio, por lo que la organización Amigos Taxistas convocó también a choferes de combis y autobuses a sumarse a las protestas que preparan.

Los manifestantes advirtieron que, si no reciben respuesta del Gobierno del Estado, bloquearán distintas vialidades como medida de presión para exigir condiciones justas.

Argumentaron que la llegada de DiDi representa un fuerte golpe para el sector, pues muchos conductores deben entregar hasta 300 pesos diarios como cuota a los dueños de las unidades y, con la competencia de las plataformas digitales, sus ingresos han disminuido considerablemente.

Los líderes transportistas solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para instalar una mesa de diálogo que permita analizar la situación y alcanzar acuerdos que garanticen una competencia equitativa entre el servicio de taxis y las aplicaciones. Señalaron además que las tarifas de DiDi son más bajas que las de otras plataformas como Pronto o InDrive, lo que agrava aún más la crisis del sector.

