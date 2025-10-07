Tráiler se incendia tras choque en el Arco Norte

La mañana de este martes, un tráiler se incendió sobre la autopista Arco Norte, en el tramo posterior a Calpulalpan con dirección a Puebla, luego de chocar contra otra unidad pesada que, al parecer, estaba estacionada.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 213, donde testigos señalaron que el conductor no se percató de la presencia del otro vehículo, lo que provocó el impacto y el posterior incendio que consumió gran parte de la cabina.

Debido al siniestro, la autopista quedó completamente cerrada durante horas, por lo que las autoridades exhortaban a los conductores a extremar precauciones y buscar rutas alternas.

🟢Actualización🟠



Se abre circulación por carril de alta en accidente de km 211 con dirección a Texmelucan, tramo Sanctorum-Texmelucan. Carga vehicular y circulación lenta en la zona. Tome sus precauciones y atienda indicaciones viales.



Mayor información al *⃣2⃣6⃣8⃣. https://t.co/tsOhNJhmwY — Arco Norte (@arconorte) October 7, 2025

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni lesionados. Elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad trabajaron desde primeras horas para sofocar el fuego, limpiar la vía y restablecer el tránsito.

A las 11:06 horas, se abrió la circulación por carril de alta con dirección a Texmelucan, tramo Sanctorum-Texmelucan. Se reportó carga vehicular y circulación lenta en la zona tras las horas de espera.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas hasta que se normalice la movilidad en el área afectada.

#Seguridad 🚛 Un tráiler se incendió en el kilómetro 213 del Arco Norte, pasando Calpulalpan. La vialidad se encuentra cerrada. pic.twitter.com/uS52FeYFrQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 7, 2025

