Tráiler se incendia tras choque en el Arco Norte

La mañana de este martes, un tráiler se incendió sobre la autopista Arco Norte, en el tramo posterior a Calpulalpan con dirección a Puebla, luego de chocar contra otra unidad pesada que, al parecer, estaba estacionada.
El accidente se registró a la altura del kilómetro 213, donde testigos señalaron que el conductor no se percató de la presencia del otro vehículo, lo que provocó el impacto y el posterior incendio que consumió gran parte de la cabina.
Debido al siniestro, la autopista quedó completamente cerrada durante horas, por lo que las autoridades exhortaban a los conductores a extremar precauciones y buscar rutas alternas.
Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni lesionados. Elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad trabajaron desde primeras horas para sofocar el fuego, limpiar la vía y restablecer el tránsito.
A las 11:06 horas, se abrió la circulación por carril de alta con dirección a Texmelucan, tramo Sanctorum-Texmelucan. Se reportó carga vehicular y circulación lenta en la zona tras las horas de espera.
Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas hasta que se normalice la movilidad en el área afectada.