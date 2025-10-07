Amenazan con linchar a presunto ladrón en Tehuacán

Un grupo de vecinos intentó linchar a un presunto ladrón en la colonia Asunción, perteneciente a la junta auxiliar de Santa María Coapan, en Tehuacán, luego de sorprenderlo dentro de una vivienda cuando presuntamente intentaba robar diversas pertenencias.

El individuo ya había sido identificado días atrás por ingresar a distintas casas para sustraer objetos de valor. En esta ocasión, los habitantes lograron detenerlo y, en medio del enojo, lo rociaron con gasolina con la intención de prenderle fuego.

Posteriormente, los pobladores acudieron a la vivienda del acusado para recuperar los objetos presuntamente robados, entre ellos ventanas, puertas, herramientas y otros artículos.

La llegada oportuna de elementos del grupo Jaguares evitó que la situación pasara a mayores. Los uniformados controlaron la tensión y pusieron al detenido a disposición de las autoridades correspondientes, quienes lo trasladaron a la comandancia de Tehuacán para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes, el sujeto reside en el fraccionamiento Santa María y es señalado de integrar una banda delictiva dedicada al robo a casa habitación en esa zona del municipio.

