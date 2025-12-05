Aprehenden a joven por golpear mortalmente a su abuela en Cholula

Jesus Zavala
Los familiares de la víctima retuvieron al presunto agresor hasta la llegada de las autoridades. / Foto: Especial.

Un hombre identificado como Miguel Uriel N., de 20 años, fue detenido en San Andrés Cholula acusado de provocar la muerte de su abuela tras agredirla brutalmente.

El hecho ocurrió en la comunidad de San Luis Tehuiloyocan, donde familiares retuvieron al presunto agresor en su casa mientras intentaban trasladar a la víctima a un hospital en vehículo particular.

Agentes de la Policía Municipal, que realizaban patrullaje rutinario por la calle Miramón, fueron alertados por los civiles y solicitaron apoyo médico. Sin embargo, los paramédicos solo pudieron certificar el deceso de la abuela.

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género para las diligencias correspondientes. Los motivos de la agresión aún se desconocen.

