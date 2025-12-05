Aprehenden a joven por golpear mortalmente a su abuela en Cholula

Un hombre identificado como Miguel Uriel N., de 20 años, fue detenido en San Andrés Cholula acusado de provocar la muerte de su abuela tras agredirla brutalmente.

El hecho ocurrió en la comunidad de San Luis Tehuiloyocan, donde familiares retuvieron al presunto agresor en su casa mientras intentaban trasladar a la víctima a un hospital en vehículo particular.

Te puede interesar: Entregan cenizas de bailarina cubana fallecida en el bar Lacoss

Agentes de la Policía Municipal, que realizaban patrullaje rutinario por la calle Miramón, fueron alertados por los civiles y solicitaron apoyo médico. Sin embargo, los paramédicos solo pudieron certificar el deceso de la abuela.

El caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género para las diligencias correspondientes. Los motivos de la agresión aún se desconocen.

#Seguridad La Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula detuvo en San Luis Tehuiloyocan a Miguel Uriel “N.”, de 20 años, como probable responsable de feminicidio, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su abuela, quien murió mientras era trasladada a un… pic.twitter.com/9a6hCKuvJL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 5, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: