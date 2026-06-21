San Andrés Cholula anuncia cierres viales por el Medio Maratón del Día del Papá

Con motivo de la 12ª edición del “Medio Maratón del Día del Papá,” el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle, informa a la ciudadanía sobre las vialidades que formarán parte de los recorridos de esta tradicional justa deportiva.

Lupita Cuautle recordó que este evento se ha consolidado como una actividad que fomenta la convivencia familiar, la activación física y el turismo deportivo, al reunir a participantes locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, destacó que el Gobierno Municipal implementará un operativo coordinado para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la competencia, por lo que las vialidades contempladas en las rutas de 21, 10 y 2.5 kilómetros permanecerán cerradas de manera temporal de las 6:00 a las 10:00 horas, con reapertura gradual conforme concluya el paso de las y los corredores.

🚧🏃‍♂️¡Toma precauciones!

Con motivo del "Medio Maratón del Día del Papá 2026", algunas vialidades permanecerán cerradas el domingo 21 de junio, de 6:00 a 10:00 horas.🚗



🙌Ayúdanos a mantener las rutas libres de vehículos.#ContigoContinuamosElCambioDeRumbo pic.twitter.com/gn5yk8jqhh — Ayuntamiento de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) June 19, 2026

La salida y meta estarán ubicadas en el Complejo Deportivo Quetzalcóatl, dónde la prueba de 21 km arrancará a las 6:30 horas, seguida de las otras distancias.

Entre las principales vialidades que formarán parte de los recorridos se encuentran 3 Norte, 2 Poniente, 5 Norte, Reforma, 16 de Septiembre, 11 Oriente, 2 Sur, Avenida Maximino Ávila Camacho, Camino Real a San Andrés, 12 Norte, 5 de Mayo, Recta a Cholula, Avenida Fresnos y 16 Poniente, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas durante el horario de la competencia.

Al tener una estimación de una gran afluencia diversos establecimientos ofrecerán promociones y descuentos especiales para participantes y sus familias, fortaleciendo la actividad económica y turística del municipio durante el fin de semana del evento.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a respetar las indicaciones del personal operativo y sumarse a esta celebración deportiva que promueve hábitos saludables, impulsa la convivencia comunitaria y fortalece la proyección turística de San Andrés Cholula.

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