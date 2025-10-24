Ariadna Ayala invita a visitar “La Catrina Obrera Textil”

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a visitar “La Catrina Obrera Textil”, una escultura ubicada en la junta auxiliar de Metepec que rinde homenaje a las mujeres que trabajaron en las fábricas textiles del municipio durante el siglo XX, símbolo de una de las grandes etapas de desarrollo de este Pueblo Mágico.

Creada por la actriz y artista escénica Shaila Toledo, con más de 25 años de trayectoria, esta obra representa la fortaleza y resiliencia de las obreras que, tras el cierre de las fábricas, transformaron su conocimiento en el cultivo de plantas ornamentales.

Con esta iniciativa, Ariadna Ayala reafirma su compromiso con la memoria histórica, la equidad de género y el reconocimiento al legado obrero que dio identidad y vida a Atlixco.

