San Andrés Cholula activa “Operativo Todos Santos 2025”

En el marco de una de las tradiciones más significativas para todas las familias sanandreseñas, el Día de Muertos, la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, a través de la Secretaría de Pública y Protección Civil (SSPPC), puso en marcha el “Operativo Todos Santos 2025”.

A partir de este 25 de octubre y hasta el 2 de noviembre, las direcciones que conforman la SSPPC mantendrán un despliegue al interior y en inmediaciones de los 10 panteones de la demarcación, así como en la zona arqueológica, corredores gastronómicos, plazas públicas y puntos de alta afluencia turística.

Este dispositivo se desarrollará bajo la Estrategia Municipal de Seguridad Ciudadana “Contigo Construimos Seguridad”, y su objetivo será mantener el orden y propiciar entornos de tranquilidad para habitantes y turistas.

A través de la Policía Montada, Unidad Canina y Grupo Táctico, la vigilancia se llevará a cabo mediante recorridos pie a tierra, así como motorizados.

La Dirección de Vialidad Municipal implementará un operativo especial de movilidad segura y control vehicular, priorizando los accesos y salidas del municipio, así como las principales avenidas, para evitar congestionamientos y prevenir accidentes.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil Municipal mantendrá presencia en los camposantos, donde llevará a cabo recorridos focalizados en la detección de posibles zonas de riesgo para exhortar a visitantes a caminar por áreas seguras.

Adicionalmente, la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) mantendrá monitoreo permanente mediante la red de videovigilancia y estará al servicio de la ciudadanía a través de los números de emergencia 2224037010 o 2224037011, así como en el WhatsApp 2212467173.

Todas estas tareas se fortalecen gracias a la coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con estas acciones, se refrenda el trabajo en favor de las y los sanadreseños, así como de quienes nos visitan, el cual se basa en los lineamientos de seguridad y paz que busca mantener el Gobierno Municipal.

Te recomendamos: