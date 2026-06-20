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Piden a Agua de Puebla garantizar reparaciones en la 24 Sur

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Foto: Gobierno de Puebla.

La Secretaría de Infraestructura informa que Agua de Puebla continúa perforando las vialidades recientemente pavimentadas por el Gobierno del Estado.

Ahora abrieron sobre la 24 Sur, esquinas 7 y 9 Oriente; por este motivo se pide a la empresa que realice los trabajos de corrección con materiales de calidad y procesos constructivos adecuados para el funcionamiento de la vialidad.

Se solicita que empleen el material apto para el relleno estructural de la zanja, compactado y reposición del pavimento, ya que luego de una inspección se detectó que emplean lodo y escombro para cerrar los espacios intervenidos.

Cabe destacar que la rehabilitación de las vías de comunicación para el mejor desplazamiento de las y los poblanos es una prioridad para el Gobierno del Estado.

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