Gaby Sánchez premia a ganadores del “Mundialito Llanero”

En una jornada de trabajo en territorio y cercanía social, Gabriela “La Bonita” Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, convivió y premió a las y los ganadores del “Mundialito Llanero” en San Andrés Azumiatla, una de las comunidades históricamente más vulnerables de la capital poblana.

El encuentro reunió a más de 100 niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 15 años, quienes recibieron como reconocimiento a su esfuerzo deportivo una experiencia comunitaria para presenciar juntos el partido de futbol entre las selecciones de México y la República de Corea. Con esta actividad, la funcionaria consolidó un mensaje claro sobre su gestión: el bienestar social no se decreta desde un escritorio, se construye en las canchas y desde las bases.

Fiel a la mística que la caracteriza como la primera boxeadora poblana en conquistar un título mundial, “La Bonita” Sánchez priorizó la escucha activa con las familias de la junta auxiliar, demostrando que la disciplina es la llave para abrir nuevas oportunidades.

“Debemos trabajar para generar más espacios para las niñas, niños y adolescentes de nuestros municipios. El deporte es disciplina, y la disciplina transforma vidas, familias y comunidades enteras. Eso es lo que quiero para Puebla”, afirmó Gaby Sánchez durante su mensaje.

La secretaria estatal subrayó que el “Mundialito Llanero” no es un torneo aislado, sino un semillero de talentos diseñado para alejar a las juventudes de la violencia y devolverle a la niñez la certeza de que se cree en su potencial.

Asimismo, enmarcó estos esfuerzos dentro de los principios de la Cuarta Transformación, que concibe a la activación física como un derecho y una política de Estado orientada a quienes menos tienen. En este sentido, destacó el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como los artífices de la política social en la entidad.

“Gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta, en Puebla el deporte dejó de ser un privilegio para convertirse en una herramienta de paz y de justicia social. A mí me toca aterrizarlo en el territorio, casa por casa, cancha por cancha”, puntualizó.

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