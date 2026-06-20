Honran a dos poblanos ejemplares con la Presea “Ignacio Zaragoza”

En reconocimiento a una vida dedicada al servicio de la patria, la seguridad, la educación y el desarrollo social, se entregó la Presea “General Ignacio Zaragoza” al General de División del Estado Mayor Retirado, José Alfredo González Rodríguez, y a Salvador Sánchez Trujillo, poblanos cuya trayectoria representa un ejemplo de compromiso, liderazgo y vocación en favor de la sociedad.

En la sede del Congreso del Estado y en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, destacó que el patriotismo, la entrega al servicio público y la convicción de colocar el bienestar del país y de la ciudadanía por encima de cualquier interés particular constituyen valores que distinguen a los galardonados y reflejan el legado del general Ignacio Zaragoza.

Asimismo, señaló que el ejemplo del héroe de la Batalla de Puebla demuestra que los grandes objetivos se alcanzan mediante la coordinación, la confianza y el trabajo conjunto entre instituciones. Subrayó que en la entidad los mejores resultados surgen cuando los tres órdenes de gobierno unen esfuerzos para servir a la población.

El titular de Seguridad Pública afirmó que la coordinación permanente entre el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado que dirige Alejandro Armenta Mier y los gobiernos municipales fortalece las capacidades institucionales, permite optimizar recursos y ofrece respuestas más eficaces ante los desafíos que enfrenta la sociedad. Reiteró que la seguridad exige unidad, corresponsabilidad y una visión compartida para proteger a las familias.

Al recibir la presea, el General de División del Estado Mayor Retirado, José Alfredo González Rodríguez, expresó su agradecimiento por la distinción y aseguró que representa un compromiso de responsabilidad y un reconocimiento a las instituciones castrenses. Destacó la labor coordinada del Ejército Mexicano con la Guardia Nacional y las autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante operativos estratégicos, presencia territorial y acciones orientadas a preservar la paz, el orden y la seguridad.

Por su parte, Salvador Sánchez Trujillo afirmó que las distintas causas sociales representan la diversidad de necesidades que existen en la sociedad. Explicó que cada color simboliza una lucha específica, como la inclusión de personas con autismo, la atención a quienes viven con VIH, la protección del medio ambiente, la prevención de la violencia y la construcción de la paz. Asimismo, expresó su deseo de que sociedad civil y gobierno fortalezcan una alianza permanente en favor de quienes requieren mayores oportunidades. Señaló que su principal motivación consiste en dejar el mundo en mejores condiciones de las que encontró y agradeció al Congreso Local una distinción que fortalece su compromiso con el servicio a la comunidad.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, destacó que la presea busca reconocer a quienes dedican su vida al beneficio de la sociedad. Señaló que la República se fortalece cuando honra a sus ciudadanos ejemplares y cuando reconoce que la autoridad moral constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la nación.

En su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia destacó que este galardón simboliza la gratitud hacia mujeres y hombres que han hecho del servicio una causa de vida. Reconoció también el respaldo de las familias de los galardonados y señaló que tanto la defensa de la nación desde las instituciones como la transformación social desde la ciudadanía resultan esenciales para construir un México más justo, fuerte y solidario.

Como parte de la ceremonia, los galardonados de la Presea “General Ignacio Zaragoza” firmaron el Libro de Honor del Congreso del Estado, acto que deja constancia de una trayectoria ejemplar al servicio de Puebla y de México.

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