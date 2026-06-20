Lupita Cuautle inicia ampliación de drenaje en calle de Cacalotepec

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, dio el banderazo de inicio a la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle La Loma, ubicada en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec.

Durante su mensaje, la edil destacó que las obras de infraestructura sanitaria representan una inversión fundamental para el bienestar de la población, ya que contribuyen directamente a la salud pública, al cuidado del entorno y al desarrollo ordenado de las comunidades. Afirmó que estas obras de drenaje, que muchas veces no son visibles, pero que tienen un impacto profundo en la calidad de vida de las familias.

Por su parte, Alejandra Zamora Martínez, titular de la Secretaría de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, informó que la obra contempla la construcción de 490 metros lineales, así como descargas domiciliares adicionales, permitiendo incorporar el servicio de alcantarillado sanitario a viviendas que carecen de esta infraestructura, beneficiando de manera directa a cerca de 400 habitantes, quienes contarán con mejores condiciones de saneamiento.

El Gobierno Municipal de San Andrés Cholula continúa impulsando proyectos de infraestructura hidráulica que incluyen obras de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, además de los sistemas de captación para beneficio de la población.

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