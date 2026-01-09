Atienden caída de ramas en San Martín Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Gobernación y la Dirección del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, atendió el reporte relacionado con la caída de rama de un árbol en el Carril de San Miguel a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Director del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Dagoberto San Román García, informó que personal de protección civil, bomberos y servicios prehospitalarios acudió al lugar donde se desprendieron 2 ramas de un árbol seco, las cuales cayeron sobre la banqueta, solo obstaculizando el paso de los transeúntes.

Ante este hecho, no se reportaron personas lesionadas, solo daños menores al barandal de las oficinas de CFE, por lo que se procedió a delimitar el área para poder llevar a cabo los trabajos correspondientes y retirar del lugar dichas ramas secas.

El gobierno municipal reitera su compromiso con los texmeluquenes para brindar atención inmediata ante situaciones de riesgo en el municipio.

