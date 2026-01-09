Realizan operativos de revisión en penales de Tepexi y Cholula

Con el objetivo de garantizar el orden y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios estatales y regionales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales, implementó operativos de revisión en los penales de Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula.

En estas acciones, Seguridad Pública Estatal trabajó de manera coordinada con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y con apego a los protocolos establecidos y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Al interior del centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez fueron asegurados 30 objetos punzocortantes, 18 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, 10 equipos telefónicos, prendas de vestir no permitidas, entre otros artículos.

En tanto, en el penal regional de San Pedro Cholula, se localizaron 62 objetos punzocortantes, seis bocinas, tres vapes, un teléfono celular, cargadores, audífonos, cables USB y agujas para tatuar.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de mantener centros penitenciarios seguros y ordenados, a fin de contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario y la reinserción social.

Te recomendamos: