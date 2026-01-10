Plantean educación nutricional en escuelas de Puebla

El diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para adicionar el artículo 89 bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el objetivo de que la Secretaría de Educación Pública promueva y desarrolle contenidos educativos complementarios sobre educación alimentaria y nutricional, que permitan fomentar estilos de vida saludables en el entorno escolar.

La propuesta establece que estos contenidos deberán ser diseñados y adaptados a cada nivel educativo, considerando los saberes locales, las tradiciones alimentarias de las comunidades del estado y las condiciones socioeconómicas de las y los educandos.

De igual manera, fomentar la participación activa de madres, padres y tutores, así como de la comunidad educativa, para la promoción de ambientes y hábitos alimentarios saludables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución correspondiente.

