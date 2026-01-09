Presentan iniciativa para fomentar industrias creativas en pueblos indígenas

En sesión de la Comisión Permanente, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, con el propósito de fomentar el desarrollo de estos grupos mediante las industrias creativas y culturales.

La legisladora señaló que la propuesta legislativa pretende promover y fortalecer el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a programas, acciones y mecanismos de fomento de las industrias creativas y culturales, de carácter comunitario, orientados a la preservación, difusión y aprovechamiento sustentable de su patrimonio.

Al impulso del emprendimiento con identidad indígena, así como al fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios y a la generación de oportunidades de desarrollo económico y social, con respeto a sus derechos colectivos y a su libre determinación.

Con esta propuesta legislativa se pretende favorecer su desarrollo integral y la generación de beneficios económicos directos para las comunidades indígenas.

La iniciativa, que propone reformar los artículos 31, 33 y 42 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su análisis correspondiente.

