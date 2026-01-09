Analizarán perfiles que aspiran a ocupar la titularidad de la ASE

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, anunció que las entrevistas a las y los aspirantes para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se llevarán a cabo el 13 de enero en la sede del Poder Legislativo.
En rueda de prensa, el legislador indicó que las y los diputados analizarán los 11 perfiles de las personas que buscan ocupar el cargo, con la finalidad de designar al mejor.
Explicó que las entrevistas se realizarán a partir de las 10:30 horas del 13 de enero, donde las y los aspirantes hablarán sobre el plan de trabajo que implementarán en caso de ser designados; además, responderán las preguntas que formulen las y los diputados.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó que el proceso se realice en el siguiente orden:
- Cepeda Morales Rafael
- Durán Peña José Manuel Domingo
- González Pérez Bibiana
- Moreno Valle Abdala Juan Carlos
- Reyna y Herrero Germán
- Rodríguez Campos María de Jesús
- Román Cruz Eduardo
- Romero Serrano Francisco José
- Sánchez Jiménez Álvaro
- Sánchez Zamora Román
- Tejeda Carvajal José Amador
Una vez que las y los diputados entrevisten a las y los aspirantes, se integrará una terna, que se pondrá a consideración del Pleno el 15 de enero para llevar a cabo la designación.