Arrancan comparecencias del gabinete estatal en el Congreso

Del 15 al 20 de enero, ante el Pleno del Congreso y en Comisiones, se realizarán las comparecencias de las y los secretarios de las diferentes dependencias que integran el gabinete estatal de Puebla, mientras que el 21 de enero acudirá la titular de la Fiscalía General del Estado, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

En rueda de prensa, el legislador detalló que las y los secretarios, así como la titular de la Fiscalía, tendrán 20 minutos para exponer el estado que guarda la dependencia a su cargo; posteriormente, habrá un espacio para preguntas, respuestas y réplicas.

Además, como parte del acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre las comparecencias, la titular de la Fiscalía General del Estado acudirá ante el Pleno el 21 de enero a las 10:00 horas.

