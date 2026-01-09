UDLAP y UNC presentan “An Evening of Musical Theatre”

Como parte de la oferta cultural diversa que distingue a la Capilla del Arte, espacio cultural de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ubicado en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, se llevó a cabo An Evening of Musical Theatre, una noche dedicada al teatro musical que celebró el talento y la colaboración internacional.

Este recinto cultural de la UDLAP fue sede de un concierto que presentó algunas piezas icónicas e importantes de la escena mundial del teatro musical, en una colaboración entre la Universidad de Northern Colorado (UNC) y la Universidad de las Américas Puebla, fortaleciendo así los lazos académicos y artísticos entre ambas instituciones. Al respecto, la doctora Perla del Rocío Fernández López, decana de la Escuela de Artes y Humanidades de la UDLAP, celebró esta vinculación internacional y destacó la importancia de generar espacios de colaboración académica y artística, ya que enriquecen profundamente la formación de la comunidad estudiantil.

Bajo la dirección del Mtro. Ryan Driscoll, y con el acompañamiento al piano de la maestra Jenna Braaksma, artistas de la UDLAP y la UNC, ofrecieron al público una velada llena de música y trabajo escénico, demostrando el alto nivel formativo de ambos programas artísticos. En esta muestra artística destacaron Casandra Sánchez Sánchez, mezzosoprano, así como el barítono Japhet Aram Jáquim García, ambos estudiantes de Música de la UDLAP e integrantes de Ópera UDLAP, quienes cautivaron al público con su presencia escénica y calidad vocal.

Con actividades como An Evening of Musical Theatre, la Capilla del Arte UDLAP reafirma su compromiso de acercar propuestas culturales de alto nivel al público poblano como parte de su cartelera cultural mensual, al tiempo que impulsa experiencias formativas enriquecedoras para su comunidad estudiantil mediante el intercambio artístico y la vinculación internacional.

Cabe comentar que, gracias al compromiso de la UDLAP con el arte y la cultura, Capilla del Arte UDLAP es un espacio de acceso gratuito, abierto de 11:00 a 19:00 horas de martes a domingo. Actualmente y hasta el 6 de abril de 2026, se encuentra montada la exposición «Habitar el umbral: cuerpo, memoria y territorio en diálogo», y cada mes, este espacio actualiza su oferta cultural enmarcada en sus tradicionales actividades que incluyen música, cine, diálogos y mucho más.

Te recomendamos: