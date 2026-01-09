Académica UDLAP ofrece conferencia en universidad de Egipto

La Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla, tuvo una presentación especial en Galala University, ubicada en Al Galala en Suez, Egipto, donde dio una charla general sobre la mejor universidad privada de México: la UDLAP, y expuso la importancia de la colaboración internacional para promover la educación farmacéutica y la atención al paciente.

Durante su exposición, la Dra. Castro afirmó que Egipto, México y Latinoamérica coinciden mucho en temas de riesgo por falsificación de medicamentos, una calidad subestándar de los mismos y prácticas no idóneas en prescripción o automedicación por parte de la población, por lo cual la Organización Mundial de la Salud constantemente emite alertas de productos que están en el mercado. “Hay un mercado negro de medicamentos que opera en todo el mundo y los sistemas de farmacovigilancia en cada país deben estar lo más robustos posibles, para detectar esos productos que no tienen la calidad adecuada y que no aparezcan a disposición de la población o de los hospitales y farmacias”, agregó la decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP.

Asimismo, señaló que los antibióticos, medicamentos muy costosos para enfermedades complejas o para autoinmunes, son generalmente los más falsificados; por tal motivo, la Dra. Lucila Castro enfatizó en su charla la necesidad de hacer alianzas para vigilar la transportación y distribución de fármacos en cada país, y a nivel universidades se debe formar adecuadamente a los estudiantes relacionados con temas de salud, tanto para evitar malas prácticas como para promover la conciencia de seguridad en los medicamentos y de los dispositivos médicos para proteger el bienestar de la población.

Como parte de su presentación, la Dra. Lucila Castro habló sobre la UDLAP, explicando los programas académicos que ofrece de licenciatura y posgrado, cómo la universidad está dividida por escuelas, su estrategia de internacionalización y los convenios que mantiene con universidades internacionales, para que sus estudiantes puedan hacer intercambios o prácticas en la profesión, mientras los profesores pueden hacer algún intercambio o estancias de investigación.

Tras concluir su ponencia, la decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP realizó un recorrido por las instalaciones de enseñanza en salud de Galala University, para ver las diferentes formas de enseñanza y dialogar con algunos estudiantes sobre lo que se realiza en México. “Esta fue una experiencia muy importante porque conocí otras formas de trabajo, una cultura totalmente distinta y hay muchas coincidencias en la preocupación que tenemos ambas instituciones por educar recursos humanos en salud enfocados en el bienestar de las poblaciones y así estén altamente capacitados para enfrentar los desafíos de la globalización y resolver los problemas actuales del mundo”, expresó.

Finalmente, indicó que su ponencia se derivó de una invitación de la Facultad de Farmacia de Galala University, para fomentar las colaboraciones internacionales, el intercambio académico y la excelencia en las actividades científicas por parte de la institución egipcia. Esta invitación surgió porque la Dra. Castro Pastrana está considerada como una investigadora de prestigio gracias a sus importantes contribuciones a la farmacovigilancia, la farmacogenómica y la educación farmacéutica dentro de la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la UDLAP, de la cual se puede conocer más en el sitio: www.udlap.mx/ofertaacademica/QuimicoFarmaceuticoBiologo.

Te recomendamos: