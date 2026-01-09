Inauguran edificio “Liderazgo Anáhuac” para formación estudiantil

“Que este edificio sea más que columnas y sirva para que sea ese faro para la educación de los universitarios y sea una obra de esperanza para toda la comunidad estudiantil y las futuras”, expresó el rector de la Universidad Anáhuac Puebla, José Mata Temoltzin, al inaugura el edificio “Liderazgo Anáhuac”, el cual está destinado para que sea un refugio estudiantil en la universidad.

En compañía del gobernador del estado, Alejandro Armenta, así como por autoridades estatales y municipales, representantes de la Iglesia católica y del sector empresarial, Mata Temoltzin realizó el corte de listón y señaló que este edificio fue planeado para que sea el puente más importante en la universidad para que los jóvenes se sientan valorados e impulsados, además de que busquen su misión en la vida y también se forje el carácter con el que van a descubrir el mundo.

De igual modo, señaló que el edificio “Liderazgo Anáhuac” es un logro de la comunidad que sigue esforzándose y demuestra que día a día va creciendo, además de que aquí se forma a mujeres y hombres con liderazgo de bien, situación que la posiciona entre las mejores a nivel nacional por su calidad educativa.

En su mensaje, el rector recordó los inicios de la universidad hace casi 20 años, reconociendo liderazgos importantes que han ayudado a que la universidad vaya en constante desarrollo, siendo uno de ellos el del exgobernador Melquiades Morales, quien en su momento donó el terreno en donde hoy está esta institución educativa.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta, felicitó el trabajo hecho por el rector José Mata, señalando que la mayoría de funcionarios de primer nivel son egresados por esta casa de estudios, demostrando el compromiso que les forjan al momento de servir a los poblanos.

El edificio “Liderazgo Anáhuac” tuvo una inversión de 450 millones de pesos, diseñado por el arquitecto mexicano Bernardo Gómez Pimienta, quien también es egresado de la Universidad Anáhuac, siendo una infraestructura de ocho mil 500 metros cuadrados; en el año 2022 que se colocó la primera piedra en el campus universitario. Tiene capacidad para albergar de manera simultánea entre 900 y mil 600 estudiantes.

Con su construcción se suman 27 aulas nuevas, alcanzando un total de 62, lo que representa un incremento del 80 por ciento en la capacidad de espacios educativos. Asimismo, la ocupación aumenta de 94 a 119 por ciento con la matrícula actual, lo que equivale a un crecimiento del 25 por ciento sin necesidad de ampliar el número de estudiantes inscritos; además, se integran 80 nuevas oficinas académicas y administrativas a las 120 existentes.

Además, cuenta con áreas e instalaciones especiales, áreas de convivencia ubicadas en la planta baja, Centros de Atención a Estudiantes (CAE) y de Atención a Foráneos (CAF), aulas 360 grados y tecnológicas.

Cabe señalar que el diseño cuenta con 60 por ciento de columnas y trabes inclinadas de concreto aparente, y para su edificación se requirieron aproximadamente un millón 600 mil horas-hombre.

#Universidades 📸🎙️ José Mata, rector de la @UAnahuacPuebla en compañía del gobernador del estado, Alejandro Armenta, inauguran el edificio 5 "Liderazgo Anáhuac", señalando que esta es la obra más grande que se ha construido en la universidad teniendo una inversión de casi 450… pic.twitter.com/T8skccD2Gh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 9, 2026

