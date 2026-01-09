Dos robos con violencia se registran el mismo día en Villa Encantada

Dos hechos delictivos distintos se registraron el mismo día en la colonia Villa Encantada, en la capital poblana: el asalto a un ciudadano tras realizar un retiro bancario y un robo con violencia al interior de una clínica de pediatría, ambos sin personas detenidas.
El primer caso se reportó después de las 15:00 horas, cuando un hombre acudió a una sucursal bancaria en la intersección de la 31 Poniente y 2 Sur para retirar dinero en efectivo. Posteriormente, al dirigirse a su domicilio, fue interceptado por sujetos armados.
Los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta y abordaron a la víctima sobre la calle 5 B Sur, a la altura de la 55 Poniente, donde lo amenazaron con un arma de fuego y realizaron un disparo para obligarlo a entregar una maleta, que contenía apróximadamente 150 mil pesos.
Tras el asalto, la víctima solicitó apoyo a los servicios de emergencia, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), quienes lo trasladaron a un hospital. En tanto, elementos de la Policía Estatal resguardaron la zona y realizaron el embalaje de un casquillo percutido.
De manera independiente, minutos más tarde se reportó un robo con violencia al interior de la Clínica Crystal, ubicada sobre la misma calle 5 B Sur. Sujetos armados ingresaron al inmueble, amenazaron al personal y sustrajeron dinero en efectivo y diversos objetos de valor, sin que se informara el monto de lo robado.
En ambos casos, las autoridades implementaron operativos de búsqueda; sin embargo, no se reportaron personas detenidas.
