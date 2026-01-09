Prevén lluvias y vientos fuertes por el Frente Frío 27 en Puebla

El Gobierno de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, informa a la población que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 10 y domingo 11 de enero se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en el estado, especialmente en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán, debido a la interacción del Frente Frío Número 27 con otros sistemas atmosféricos.
Además de las lluvias, se espera un marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes durante el fin de semana.
Estos fenómenos podrían generar condiciones adversas en carreteras, incrementar el caudal de ríos y arroyos, y afectar zonas propensas a inundaciones.
Ante ello, la Coordinación ha notificado a las autoridades municipales, así como a la Secretaría de Educación Pública, para reforzar las estrategias y proteger a las y los poblanos ante este fenómeno climático.
Se exhorta a la población a:
- Mantenerse informada a través de canales oficiales.
- Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas inundadas.
- Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Retirar basura y objetos que obstruyan coladeras y desagües.
- Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
La Coordinación General de Protección Civil mantiene monitoreo permanente y coordinación con autoridades municipales para atender cualquier contingencia; en caso de emergencia, reportar a la línea 9-1-1.