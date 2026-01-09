Lanzan explosivo contra diputada en el Congreso de Honduras

Un artefacto explosivo fue lanzado contra la diputada Gladis Aurora López Calderón, del Partido Nacional de Honduras, antes de iniciar una sesión del Congreso para un informe sobre las elecciones generales.

La explosión provocó lesiones en la espalda y la cabeza de la legisladora, quien cayó al piso y posteriormente fue trasladada a un hospital de la capital hondureña para recibir atención médica.

El ataque ocurrió cuando diputados del Partido Nacional acompañaban a su jefe de bancada, Tomás Zambrano, mientras ofrecía declaraciones a medios de comunicación en la parte posterior del recinto legislativo.

El grupo se encontraba a unos metros de un ascensor cuando el artefacto detonó, impactando directamente a López Calderón, quien fue resguardada de inmediato por elementos policiales.

De acuerdo con las imágenes, el explosivo habría sido lanzado desde el exterior del Parlamento, justo cuando la diputada y otros legisladores se disponían a ingresar al edificio.

Tras el ataque, el presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, lamentó lo ocurrido y expresó su deseo de que la diputada se recupere favorablemente.

Nuestra diputada nacionalista Gladis Aurora López ha sido trasladada de emergencia a un hospital luego que un manifestante de libre lanzara una bomba Molotov. @Lredondo esto es culpa tuya ! pic.twitter.com/Z9TPGvPGCM — Steven Rodríguez (@Rodriguezshr) January 8, 2026

