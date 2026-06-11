BUAP participa en Primer Conteo Nacional de Anfibios y Reptiles

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a través del doctor Carlos Alberto Hernández Jiménez, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, participa en la iniciativa del Primer Conteo Nacional de Anfibios y Reptiles, que se realizará el 13 de junio de 17:00 a 21:00 horas con 27 rutas de monitoreo en 13 estados del país.

El horario responde a que muchas de las especies tienen actividad crepuscular y nocturna, comportamiento que se dispara en época de lluvias. México es uno de los países más importantes en diversidad de estas especies, ubicándose entre los cuatro primeros lugares a nivel mundial, con un nivel de endemismo superior al 40 o 50 por ciento.

“Este proyecto forma parte de una iniciativa internacional donde varios países de Latinoamérica se están coordinando para que el mismo día y a la misma hora se haga un conteo, un monitoreo de las especies de anfibios y reptiles que tenemos en nuestros países”, explicó Hernández Jiménez. La BUAP forma parte de la coordinación nacional junto con el colega Uri García de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proyecto inició en Costa Rica hace dos años y ahora se extiende a varios países latinoamericanos. En Puebla, el Laboratorio de Sistemática y Conservación de Vertebrados coordina tres rutas: en Ciudad Universitaria 2 (CU2), en el municipio de Zihuateutla (Sierra Norte de Puebla), y en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) Tequecholapa, ubicada en el municipio de Naranjal, Veracruz.

Los anfibios y reptiles son un grupo de vertebrados poco estudiados en comparación con mamíferos y aves, pero son bioindicadores ambientales. “A través del entendimiento de cómo están las poblaciones naturales de estas especies, podemos hacer conclusiones de cuál es la calidad del ambiente y de algunos cambios como cambio climático, la calidad del agua, y del aire“, señaló el investigador.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas participarán en el registro de especies y en la organización de las rutas en el estado. Hernández Jiménez destacó que si el monitoreo continúa cada año, después de una década se tendrá un panorama muy importante sobre las fluctuaciones de las poblaciones. “Nuestro país es uno de los países más importantes en cuanto a diversidad de estas especies”, concluyó.

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