Galería Luz de la Nevera UDLAP inicia temporada de nuevas exposiciones

La galería Luz de la Nevera (LDLN), espacio expositivo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), inició su temporada de primavera 2026 reafirmando su compromiso con la formación artística, la experimentación y la reflexión crítica de la comunidad estudiantil de Artes Plásticas, al presentar una nueva serie de exposiciones que se renovarán cada dos semanas a lo largo del semestre.

Para iniciar su ciclo 2026, La LDLN, ubicada en el aula HU-302N del Departamento de Artes de la UDLAP, inauguró la exposición “La pradera que el sol calentaba”, de la artista Narda Marlet Serret Guzmán, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla. Esta muestra marca la primera presentación formal de su obra en un espacio expositivo y surge de una inquietud personal por explorar los ciclos de crecimiento, sanación y cierre, tanto en los seres humanos como en otros organismos vivos.

“Me interesan mucho los ciclos y las condiciones de crecimiento, tanto en las personas como en otros organismos. Por ejemplo, qué condiciones se dan en una pradera para que crezcan los animales que están ahí, el clima, el sol”, compartió la artista. Inspirada por su afinidad con el sol y la naturaleza, Narda Serret construyó en este espacio un universo visual que rinde tributo a elementos como el pasto, la luz y los procesos naturales.

Asimismo, la artista reconoció que el acompañamiento de su entorno cercano durante el proceso creativo fue esencial, “aquí pasamos mucho tiempo trabajando, mis amigas me ayudaron en todo, y mi familia también. Fue complicado, pero estoy muy contenta”.

Es importante comentar que La Luz de la Nevera destaca por ser un proyecto único, coordinado por el Departamento de Artes de la UDLAP y creado como una plataforma para estudiantes de Artes Plásticas, egresados y artistas invitados. Durante sus más de 15 años de gestión, este espacio ha albergado más de 200 exposiciones en diversas disciplinas, consolidándose como un punto clave para la difusión del arte emergente dentro de la comunidad universitaria.

Esta galería abre sus puertas cada semestre con el objetivo de permitir que la comunidad artística experimente y contemple su obra en un espacio físico limpio y tangible, favoreciendo la reflexión y madurez de su proyecto. También busca generar un marco crítico valioso a partir del diálogo, los comentarios y la retroalimentación de asistentes, otros artistas y la comunidad académica.

Con esta exposición, La Luz de la Nevera continúa posicionándose como un espacio de encuentro, experimentación y diálogo artístico dentro de la Universidad de las Américas Puebla, impulsando el desarrollo creativo de nuevas generaciones de artistas.

Te recomendamos: