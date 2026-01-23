Producirán 250 mil macetas en temporada de Tulipán Holandés en Puebla

Da inicio la temporada de Tulipán Holandés, una actividad florícola estratégica que beneficia directamente a productores del estado de Puebla y contribuye de manera significativa al desarrollo económico.

Para la temporada 2026, el viverista Vicente Lauro Nieto informó que se estima una producción de 250 mil macetas de Tulipán, distribuidas en 2.6 hectáreas de invernadero, que no solo abastece el mercado local, sino que también se distribuye a estados como Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

Esta flor requiere hasta nueve meses de planeación, desde la importación y manejo especializado de los bulbos hasta el proceso final de floración. Actualmente se cuenta con 35 variedades, lo que refleja el alto nivel técnico y el compromiso de las y los productores poblanos.

El pico de comercialización se registra durante la primera quincena de febrero, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, y beneficia principalmente a familias de la región de Atlixco y la Sierra Norte del estado.

Finalmente, Ana Laura Altamirano subrayó que, desde el Gobierno del Estado encabezado por Alejandro Armenta, se impulsa de manera permanente la promoción de productos locales, bajo la directriz del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de comercializar lo hecho en México, así como el reconocimiento al trabajo, la dedicación y el esfuerzo de las y los productores que fortalecen al sector agroalimentario y ornamental de la entidad.

