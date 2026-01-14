Puebla, nominada como “Mejor Destino Gastronómico” en premios Food and Travel

Por su riqueza culinaria reconocida a nivel nacional e internacional, el Estado de Puebla fue nominado como “Mejor Destino Gastronómico” del país. Asimismo, el Hotel Cartesiano participa en la categoría de “Mejor Hotel Urbano”, dentro de la décima edición de los premios Food and Travel 2025 Reader Awards, informó la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón.

La secretaria destacó que 2026 será un año estratégico para la entidad, ya que se impulsará la promoción gastronómica en ferias nacionales e internacionales, así como en eventos de alcance global como FITUR en España, y la Copa del Mundo 2026. En este último, precisó que se promoverán ocho rutas turísticas y se estima la llegada de 300 mil visitantes de distintos países.

En su intervención, el gerente general del Hotel Cartesiano, Héctor Guerrero, señaló que las nominaciones reflejan el trabajo coordinado entre la iniciativa privada y el Gobierno del Estado para posicionar a Puebla como uno de los mejores destinos del país, por lo que reiteró el llamado a participar en la votación, cuyas ligas también se encuentran disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Turístico y en el sitio visitpuebla.mx.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puebla (Canirac), Juan José Sánchez Martínez, afirmó que la gastronomía poblana es un referente nacional, resultado del posicionamiento y las alianzas construidas con la Secretaría de Desarrollo Turístico. Añadió que las y los poblanos deben sentirse orgullosos de la diversidad culinaria del estado, representada en platillos emblemáticos como el mole poblano, el chile en nogada y el mole de caderas, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón invitó a las y los poblanos a votar por Puebla en ambas categorías a través de la liga electrónica https://foodandtravel.mx/food-and-travel-reader-awards/votaciones/, la cual permanecerá activa hasta el 30 de enero de 2026.

