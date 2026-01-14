Caída de grúa sobre tren mata al menos a 32 personas en Tailandia

Una grúa de construcción utilizada en un proyecto ferroviario de alta velocidad cayó este miércoles sobre un tren de pasajeros en movimiento en la provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia provocando un descarrilamiento y un incendio que dejó al menos 32 fallecidos y 64 heridos.

Las autoridades informaron que tres pasajeros permanecen desaparecidos de los 171 que se estimaba viajaban a bordo.

El accidente ocurrió cuando la grúa se desplomó sobre el tren que cubría la ruta desde Bangkok hacia Ubon Ratchathani. La estructura formaba parte de las obras del tramo elevado del proyecto de alta velocidad que conectará la capital con la frontera con Laos.

#ATENCION | Al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron heridas este miércoles en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país, según cifras oficiales. pic.twitter.com/NrC05hZjjB — CENTRO Digital (@radiocentroec) January 14, 2026

El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, ordenó una investigación inmediata. El contratista principal del proyecto es Italian-Thai Development (Italthai), mientras que una empresa china es responsable del diseño y supervisión.

Anan Phonimdaeng, gobernador interino de los Ferrocarriles del Estado de Tailandia, señaló que el Departamento de Ferrocarriles emprenderá acciones legales contra el contratista. La empresa emitió un comunicado expresando sus condolencias y comprometiéndose a pagar compensaciones a las familias de las víctimas y los gastos médicos de los heridos.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó el accidente ferroviario a “deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas”.

