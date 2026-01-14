Explota pipa de gas en la autopista México-Querétaro

La explosión e incendio de una pipa que transportaba gas provocó el cierre total de la autopista México-Querétaro en ambos sentidos este miércoles por la noche. El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Tepeji, no se reportan personas heridas ni afectaciones directas a viviendas, ya que el siniestro tuvo lugar en una zona despoblada.

Sin embargo, se implementó un perímetro de seguridad y la suspensión total de la circulación como medida preventiva. En redes sociales circularon imágenes de una intensa columna de humo y fuego visible desde varios kilómetros de distancia.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026

Al sitio acudieron elementos de bomberos, Guardia Nacional, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y corporaciones de rescate de Hidalgo y el Estado de México para sofocar las llamas. En sus redes sociales, Capufe informó que el cierre de la vialidad se mantuvo debido a las labores de limpieza y reacomodo de muros, señalando que en la zona se registraba “carga vehicular intensa”.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas, ya que no se proporcionó un tiempo estimado para la reapertura de la autopista, lo que dejó a decenas de conductores varados. La causa de la explosión se desconoce al momento.

